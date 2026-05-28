Jacob Elordi se encerró en un ataúd

Jacob Elordi contó cómo grabó la impactante muerte de Nate Jacobs en Euphoria, una de las escenas más intensas de la tercera temporada.

El actor relató que pasó horas encerrado dentro de un ataúd mientras filmaba la secuencia en la que su personaje muere tras ser mordido por una serpiente de cascabel. “Fue una forma genial de morir. Nate fue alguien que cometió tantos errores e hizo tantas elecciones oscuras”, expresó Elordi en detrás de cámaras.

Lejos de describir el rodaje como aterrador, el histrión aseguró que la experiencia incluso le resultó relajante. “Fue realmente agradable. Fue bastante tranquilo ahí dentro”, confesó.

Elordi explicó que el espacio dentro del ataúd era muy reducido. Uno de los mayores retos para el equipo de producción fue garantizar que el actor tuviera suficiente oxígeno mientras permanecía encerrado durante horas.

Pero lo más impactante fue que la escena se hizo con serpientes reales. “Las serpientes sonaban y eso era alarmante cuando estás encerrado en una caja”, contó.