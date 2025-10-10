Jajack Movement será parte del Cervantino

El colectivo coreano Jajack Movement presentará su pieza Samsara of Blossom en la Ciudad de México, como parte del Circuito Cervantino que conforma la edición número 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC).

Obra

El colectivo Jajack Movement, dirigido por Yumi Kim, está conformado por varias generaciones de bailarines de danza tradicional y lo caracteriza la exploración de lo multidisciplinario.

Samsara of Blossom conjunta visuales en 3D, el concepto de reencarnación, la estética y la filosofía de la Dinastía Joseon (especialmente el Yun-hwae-mae, la creación de flores de ciruelo con cera de abeja) y el Tam-Mae-Do, texto del filósofo Kim Si-seup.

Lugar

En la Ciudad de México, la obra se presentará en el teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (CCB). el sábado, a las 20:00 horas; en Guanajuato será los días 14 y 15 de octubre, en el Auditorio del Estado, a las 20:00 horas.