Janis Joplin vuelve a las andadas

La obra titulada Un vodka para Janis Joplin volvió a cartelera este 2026 con las actuaciones de Marisela Sol, Xiomara Estrada y Eliseo Álvarez, además de la intervención musical del niño Rodrigo Domínguez Sol y la dirección escénica de Lennin D’ Zunún.

La historia se desarrolla en un bar de Tuxtla Gutiérrez, donde una mujer asidua al establecimiento dice ser la reencarnación de la cantante Janis Joplin. Con humor, la joven socializa con el público mientras canta algunos temas que llevaron al estrellato a la integrante del “club de los 27”.

La puesta en escena se presentó por única ocasión en un bar de la capital chiapaneca, pero anunciaron que habrá más funciones próximamente en un sitio aún por definir.

Dramaturgia

La pieza es de la autoría de la dramaturga Laura Jiménez Abud, quien hace unas semanas participó en un conversatorio en la Casa de las Culturas y las Artes Corazón Borraz de esta ciudad, donde habló de su acercamiento al teatro y de la importancia de la mujer en esta disciplina. Junto a su compañera de proyectos Maricela Sol Cuesy, contó que su acercamiento a esta disciplina se dio en varios momentos de su vida.

El primero fue cuando, hurgando en los libreros de la casa de sus abuelas, se encontró con una enciclopedia que hablaba de teatro. “En la casa de mi abuelita Carmen había una parte de una de las enciclopedias color verde militar, y en la casa de mi otra abuela estaba la otra parte de esa misma enciclopedia. Fue justo ahí cuando encontré títulos como las ‘Fábulas de Esopo’, ‘El banquete’ y algo sobre Shakespeare, por lo que empece a leerlos”, detalló.

Posteriormente se sumó a otros proyecto escénicos que no terminaron por montarse, pero que le sirvieron para afianzar su relación con el teatro. Jiménez Abud es la creadora de otras obras como Cronotropo y Manual para bañar el gato. Con Un vodka para Janis Joplin fue merecedora del Premio de Dramaturgia Luis Alaminos 2017.