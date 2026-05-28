Jessica quiere colaborar con Adame

Jessica Sodi volvió a generar comentarios al revelar que estaría dispuesta a echar “patadas” y no precisamente de bicicleta, para grabar contenido con el célebre Alfredo Adame, luego de la cercanía que tuvieron en el reality La mansión VIP.

La actriz y creadora de contenido contó que la convivencia con el conductor fue mejor de lo que muchos imaginaban. “Empaticé mucho con el señor Adame, porque me respaldó bastante. Ya habíamos hecho colaboración para redes sociales y nos fue increíble”, aseguró a la revista TVNotas.

Pero lo que más llamó la atención fue cuando confesó que sí aceptaría una colaboración más íntima con el polémico conductor. “Claro, ¿por qué no? Es el ‘sugar’ que todas queremos. Si la gente lo pide, estoy dispuesta a darlo todo con Adame”, soltó entre risas. Incluso, recordó que en el reality de Youtube ya hubo acercamientos entre ambos. “Si ya nos besamos, ¿por qué no podría pasar lo demás?”, comentó.

Aunque el exgalán de telenovelas respondió que Jessica es “una mujer muy atractiva” y reconoció la química que tienen frente a cámaras, descartó grabar contenido sexual explícito.