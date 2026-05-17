Jorge D’Alessio con nueva novia

La separación entre Jorge D’Alessio y Marichelo continúa motivando comentarios. En las últimas semanas, el nombre del integrante de Matute ha generado una intensa conversación en redes, especialmente tras surgir versiones sobre una presunta tercera persona involucrada en el fin de su matrimonio.

La versión más reciente surgió luego de que la creadora de contenido Chamonic, especializada en espectáculos, compartió un video en redes sociales donde aparecen los hermanos D’Alessio conviviendo con amigos cercanos, entre ellos José Luis Roma y Angélica Vale.

Una atmosfera coloquial

En las imágenes, se observa un ambiente relajado, entre risas y conversaciones, pero lo que llamó la atención fue la presencia de una mujer rubia junto al músico y cantante quien, aparentemente, intenta mantenerse fuera de cámara.

De acuerdo con usuarios en redes, al notar que estaba siendo grabada, la joven se ocultó detrás del famoso, mientras que él incluso cubrió parcialmente su rostro al final del clip para que no vieran a su pareja.

Hasta ahora, la identidad de la mujer no ha sido confirmada y tampoco existe una declaración oficial por parte del músico. Sin embargo, esta no sería la primera vez que se menciona la existencia de una nueva relación sentimental.