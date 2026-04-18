Juana, filme de Giménez Cacho

Pasaron casi cuatro décadas, más de la mitad de su vida, para que Daniel Giménez Cacho se pusiera en la silla de director. Y lo hizo con una historia, aunque parezca contradictorio, sobre mujeres.

Juana, que estrena en cines mexicanos, sigue a una periodista que busca desenmascarar a un político presunto asesino de mujeres, a la par de sanarse a sí misma. “No es una película de denuncia como tal, sino de hacer ver el trabajo interno de una persona en estas realidades, cómo resistirlas”, comenta Giménez Cacho.

El actor de Solo con tu pareja y Arráncame la vida, persiguió al filme desde hace más de un sexenio que, por una razón u otra, no cuajaba.

Por fin en 2024, él entonces con 62 años de edad, logró ponerla en el set. “Ya quería dirigir, pero no se había podido, es difícil levantar una película, pero todo este tiempo sirvió para ir madurando todo, cuando llegó, todo fluyó”, recuerda el histrión.

Panorama desalentador

El poner al personaje central en el mundo del periodismo fue por el respeto que le tiene a la profesión de alguien que es capaz de arriesgar su vida por informar. De acuerdo con informes en los últimos 25 años han sido asesinados en México cerca de 200 periodistas. “Cuando vas creciendo ves que México es uno de los países más violentos del mundo para ejercer el periodismo y siempre me pregunté ¿por qué una persona pone en riesgo su vida para hacer su trabajo?”, dice Giménez Cacho.

“Es una profesión difícil, los amenazan, los persiguen, no es un lugar para hacerse ricos y para mí ese fue el corazón de la película, que también tiene subtemas como el silencio, el que nos mata cada que lo tenemos sobre algo”, agrega.

Aunque es hombre, en realidad Juana es una aventura en la que contó con un equipo femenino al su alrededor. Además de Diana Sedano (Yo necesito amor) en el protagónico, contó con Emma Bertrán (Un extraño enemigo) en el guión y Regina Solórzano (The dead don’t hurt, de Viggo Mortensen) de Talipot Studio, como productora.

También está Margarita Sanz en el papel de mamá de la protagonista, así como actuaciones especiales de Ángeles Cruz y Nailea Norvind. La escritora recuerda que se platicó mucho con Daniel sobre las motivaciones y reacciones del personaje central. Y él estuvo siempre receptivo para ejecutarlo.

Juana ha sido exhibida en los festivales de Morelia, Barcelona y Málaga cosechando críticas favorables. Llegará a México en al menos 40 pantallas.