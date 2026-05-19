Julián Gil y Marjorie de Sousa, ¿juntos?

La polémica entre los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa volvió a encender las redes sociales luego de que circularan imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparecen juntos abrazando a su hijo Matías, simulando una supuesta reconciliación familiar.

Las fotografías rápidamente se viralizaron y generaron confusión entre seguidores de ambos artistas. Ante el revuelo, Julián Gil confesó que, aunque las imágenes son falsas, le gustaría que algún día esos momentos fueran reales. “Duele ver cómo se usa la inteligencia artificial para crear momentos que, en la vida real, aún no existen. Ojalá algún día esos abrazos sean de verdad... por el bien de los tres”, reaccionó.

Tema serio

También les hizo una petición. “Con mucho cariño, les pido que se abstengan de hacer este tipo de publicaciones”, escribió. “Son muchos años de separación y, sobre todo, de dolor como padre. Un tema demasiado serio como para ser tomado a la ligera”.