Julieta Venegas defiende su canción

Julieta Venegas salió en defensa de “La niña futbolista”, la canción que recientemente presentó como parte de las actividades culturales rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, luego de que en redes sociales surgieran críticas cuestionando la relación del tema con el torneo.

La artista explicó que la intención de la pieza es promover la igualdad de género, el empoderamiento femenino y el acceso de niñas y adolescentes al deporte. “Todo el tiempo que trabajamos la canción imaginé a una niña que sueña con jugar futbol, y que alguien le dice que no se puede”, explica Venegas en un comunicado. “Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse”, añade.