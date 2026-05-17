Julieta viene con álbum y libro

Desde hace algunos años, Julieta Venegas tenía en mente hacer un disco con la influencia musical de su infancia y adolescencia, con ese sonido norteño y fronterizo de Tijuana.

Así surgió Norteña, un viaje profundo en el tiempo que la hizo, además de componer las canciones de este álbum, escribir un libro con esas vivencias, colores, lugares y sonidos que, aún a la distancia, viven en su mente y corazón.

“Me tomó como tres años hacerlo e imaginarlo. Quería hacer un disco de mi ciudad, de mi infancia, de mi familia del norte del país y fui desarrollando ideas, conociendo y leyendo historia para alimentar ese trabajo”, recordó la intérprete de “La línea”, una canción para la cual invitó a la agrupación Yahritza y su Esencia.

Julieta fue trabajando a la par con canciones y también textos que la hicieron sanar del alma, confesó. “Conforme se fue avanzando con la música, trabajaba en un libro de memorias. No es un libro que hable del disco sino de mi infancia, mi adolescencia en esa pregunta inicial de por qué hice música. Todo esto lo trabaja desde Argentina, y en esas memorias me du cuenta que extrañaba mucho a mi país y me regresé”, aseguró.

Julieta Venegas, que llegará al Auditorio Nacional el 17 de junio, incursiona en la literatura con su libro Norteña. Memorias del comienzo, publicado en México por editorial Almadía. “Yo pesé que había iniciado en la música con piano clásico, pero me di cuenta que empecé desde antes con toda la música que sentía”, expresó.