Kanye enfrenta otra cancelación

Los problemas internacionales continúan para Kanye West. En esta ocasión, India suspendió el espectáculo que el artista tenía previsto ofrecer en Nueva Delhi debido a las recomendaciones y directivas de seguridad emitidas por autoridades gubernamentales y policiales ante la situación de alerta máxima en la capital.

La presentación estaba prevista para el 23 de mayo; sin embargo, los organizadores informaron sobre el aplazamiento mediante un comunicado difundido en redes sociales.

En la publicación, la agencia de entretenimiento White Fox señaló: “Lamentamos profundamente anunciar que Ye Live In India no podrá llevarse a cabo debido a las directivas emitidas por las autoridades. Tras meses de planificación y preparación para lo que se convertiría en una de las mayores producciones en vivo jamás realizadas en India, la seguridad y el bienestar de los asistentes y de los ciudadanos siguen siendo nuestra máxima prioridad durante este delicado periodo”.

La empresa también agradeció a los fanáticos y al equipo, además de confirmar que las personas que adquirieron boletos recibirán reembolsos completos. Asimismo, aseguró que ya trabaja junto al equipo del intérprete para encontrar una nueva fecha y sede.

La primera fecha contemplada para el evento era el 29 de marzo de 2026, pero fue pospuesta por tensiones geopolíticas y preocupaciones relacionadas con la situación entre Estados Unidos e Irán, de acuerdo con medios internacionales.