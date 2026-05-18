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Kanye enfrenta otra cancelación

Mayo 18 del 2026

Los problemas internacionales continúan para Kanye West. En esta ocasión, India suspendió el espectáculo que el artista tenía previsto ofrecer en Nueva Delhi debido a las recomendaciones y directivas de seguridad emitidas por autoridades gubernamentales y policiales ante la situación de alerta máxima en la capital.

La presentación estaba prevista para el 23 de mayo; sin embargo, los organizadores informaron sobre el aplazamiento mediante un comunicado difundido en redes sociales.

En la publicación, la agencia de entretenimiento White Fox señaló: “Lamentamos profundamente anunciar que Ye Live In India no podrá llevarse a cabo debido a las directivas emitidas por las autoridades. Tras meses de planificación y preparación para lo que se convertiría en una de las mayores producciones en vivo jamás realizadas en India, la seguridad y el bienestar de los asistentes y de los ciudadanos siguen siendo nuestra máxima prioridad durante este delicado periodo”.

La empresa también agradeció a los fanáticos y al equipo, además de confirmar que las personas que adquirieron boletos recibirán reembolsos completos. Asimismo, aseguró que ya trabaja junto al equipo del intérprete para encontrar una nueva fecha y sede.

La primera fecha contemplada para el evento era el 29 de marzo de 2026, pero fue pospuesta por tensiones geopolíticas y preocupaciones relacionadas con la situación entre Estados Unidos e Irán, de acuerdo con medios internacionales.

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