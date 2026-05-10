Karime y su camino a la fama

Nacida en la Ciudad de México en 1993, inició su carrera como locutora de radio antes de saltar a la televisión, pero fue su paso por este reality, en el que participó durante varias temporadas, lo que la catapultó a la fama y le permitió consolidar una sólida base de seguidores en redes sociales.

Tras su éxito en televisión, Karime diversificó su carrera: lanzó un podcast, incursionó en la música con temas de estilo urbano y desarrolló varios negocios, incluyendo una línea de maquillaje y emprendimientos en el sector de belleza y servicios.

También publicó un libro de desarrollo personal enfocado en el empoderamiento llamado Cómo darte tu taco, lo que fortaleció su imagen como figura mediática más allá del entretenimiento.

En años recientes, su popularidad creció aún más tras su participación en La Casa de los Famosos México, donde logró posicionarse como una de las favoritas del público y finalista del programa.

Este reality le permitió mostrar una faceta distinta, más estratégica y cercana, lo que amplió su audiencia y la consolidó como una de las influencers más influyentes del país.

Participó en la séptima temporada del reality show de comedia de Eugenio Derbez, Last One Laughing LOL 2024.

Estrenó su primer especial de comedia, De La Mano del Señor, el 17 de octubre de 2024, disponible en Comedy Central y Paramount+

En 2025, incursionó en la actuación en el melodrama Papás por Siempre de Rosy Ocampo.

En conjunto, su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente en la cultura pop mexicana la ha convertido en una figura influyente dentro del entretenimiento y las redes sociales.

Actualmente dio el salto a la pantalla grande con su documental autobiográfico titulado La Verdadera Matryoshka, el cual se estrenó el 23 de abril de 2026.

Alcance y emprendimientos

Con más de 5 millones de seguidores en sus diferentes canales. Comenzó su carrera en medios de comunicación como locutora en la estación Radioactivo, y en 2014 se integró al exitoso reality show de MTV Acapulco Shore.

Durante las nueve temporadas de la serie han logrado romper récords de rating, siendo el reality show más visto en audiencia juvenil de México y Colombia y Karime fue una de las principales figuras del programa. Además, Karime se ha posicionado como una exitosa empresaria en diferentes ámbitos, tiene su línea completa de maquillaje, un espacio dedicado 100% a la belleza, diferentes restaurantes y una empresa de envío de flores.

Inauguró Piyoli Roma Norte, un restaurante enfocado en comida saludable, bowls y opciones orgánicas ubicado en Guadalajara 36A, Colonia Roma Norte, CDMX.

Adolescencia rebelde

Karime Pindter tuvo una juventud rebelde y trabajadora. Tras cursar tres veces el tercer año de preparatoria, trabajó como mesera, hostess y locutora en Radioactivo, además de vivir en Playa del Carmen, buscando independencia antes de someterse a múltiples transformaciones estéticas

La famosa tenía 22 años cuando debutó en Acapulco Shore. Aunque en un inicio no fue bien recibida por el resto de sus compañeros, incluso tenía una sonada rivalidad con Manelyk, con el tiempo se convirtió en una de las más queridas del show y terminaron apodándola La Matrioshka.