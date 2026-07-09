Karina Torres le entra al reality

La casa de los famosos México sorprendió a sus fans con la revelación oficial de su segundo habitante. Después de meses de rumores y luego de un video en el que se daban algunas pistas sobre este nuevo personaje, la producción confirmó que es Karina Torres será parte de esta nueva temporada.

Durante su presentación la influencer trans se dijo sumamente emocionada por el reto de vivir observada las 24 horas del día, y sobre todo, lista para divertirse. Torres junto a Ernesto Laguardia se suman a la nueva temporada del reality que iniciará transmisiones el próximo 26 de julio.