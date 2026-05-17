Karla Díaz piensa ser mamá

Karla Díaz ya está casada por la iglesia con Dany Dayz y, ahora, la ex-JNS seguirá en búsqueda de convertirse en mamá, el gran motivo por el que, hace dos años, decidió dejar la agrupación en la que estuvo por 27 años ya que, ahora que cuenta con el visto bueno eclesiástico, tiene el presentimiento que su sueño pronto se cumplirá.

Lo que, por ahora, tendrá que esperar, será su Luna de miel pues, como reconoció, tanto ella como su esposo, tienen muchos compromisos laborales que les impiden emprender un viaje en este momento, aunque ya tienen programa fecha y destino, como reveló a Venga la alegría. “No, todavía no, estamos ahorita, pero, nos vamos a finales de año a Japón, si Dios quiere”, señaló.

Mientras tanto, desenvolviéndose cada uno en sus respectivos trabajos, la pareja seguirá intentando tener un bebé, un deseo que tienen desde que se enamoraron y que, en 2024, se convirtió en un objetivo, cuando Karla decidió salirse de JNS para experimentar menos estrés y enfocar toda su atención en el anhelo de convertirse en madre.

“Obvio, sigue y, yo creo, que ahorita que ya nos casamos por la iglesia, siento que Dios dijo ‘OK, en este momento, ya se pueden embarazar’, siento que ya, ‘check’, entonces ojalá ya vengan pronto los ‘pinky babies’”, declaró.