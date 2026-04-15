Karol G clausura el Coachella

La cantante colombiana Karol G convirtió su presentación en Coachella en una celebración de la música latina, fusionando géneros que van desde el reguetón hasta el mariachi, en un espectáculo que desató la euforia del público en California.

El show arrancó con “Latina foreva”, donde apareció con una falda de estampado de jaguar en un escenario que simulaba una cueva, mientras sus bailarines, caracterizados como cavernícolas, marcaban el ritmo del inicio.

La energía continuó con temas como “Una gatita me llamó”, “Oki doki” y “Ta OK”, encendiendo a los asistentes, entre ellos decenas de fans latinos que ondeaban sus banderas y coreaban cada canción. Uno de los primeros momentos destacados llegó con “El makinón”, cuando Mariah Angeliq apareció como invitada especial, elevando la temperatura del escenario con perreo y sincronía total.

De la fiesta urbana al orgullo latino

Karol G llevó el espectáculo por distintos géneros sin perder intensidad. Con “S91” dominó el trap, para después dar paso al merengue y los ritmos tropicales con “Tropicoqueta”.

El momento más celebrado por el público mexicano llegó cuando la cantante preguntó: “¿cuánta familia de México hay esta noche?”, dando entrada a Mariachi Divas de Cindy Shea, quienes la acompañaron en una interpretación de “Son de la Negra”. “Voy a darles una pequeña prueba de nuestra cultura latina”, dijo emocionada.

Invitados de peso y nostalgia reguetonera

La noche siguió con “Mamiii”, donde apareció Becky G, en una versión que combinó pop urbano con mariachi, sorprendiendo al público. Más adelante, el reguetón clásico tomó protagonismo con la llegada de Wisin, quien encendió la fiesta con “Pam Pam”, “Mayor que yo” y “Rakata”, desatando la nostalgia entre los asistentes. “A esta noche tengo aquí a una leyenda del reguetón y la música urbana”, gritó Karol G antes de su entrada.

Un cierre con mensaje y emoción

En la recta final, Karol G interpretó temas como “TQG”, “Amargura” y “Tusa”, además de rendir homenaje a Gloria Estefan con “Mi tierra”, en un momento cargado de identidad latina. Antes de despedirse, la artista envió un mensaje a la comunidad migrante: “Esto es por mi comunidad latina. Unidad, resiliencia y espíritu fuerte. Enorgullézcanse de ser latinos”.