Karol G rechaza canción

Karol G, la cantante colombiana, ha estado en el centro de la atención musical con el reciente estreno de su tema “S91”, inspirado en el Salmo 9. La canción ha sido bien recibida por sus seguidores y ha generado diversos comentarios positivos en las redes sociales. Además, la artista se encuentra emocionada y lista para iniciar su gira en Estados Unidos, donde espera sorprender a sus fanáticos con su talento y carisma.

Sin embargo, mientras la cantante disfruta de unos días de relajación en la playa, se ha revelado una peculiar anécdota sobre una decisión que tomó en su carrera musical. Según se ha conocido, Karol G rechazó trabajar en un tema musical en el que colaboraría nuevamente con Becky G.

El motivo detrás de esta decisión fue el contenido de la letra, ya que la colombiana no se sentía cómoda interpretando una canción que hacía referencia al consumo de marihuana, algo que no representa su estilo de vida ni sus valores. En una entrevista para RCN Radio, Karol G explicó su postura: “Yo la verdad canto lo que siento que me representa y lo que yo puedo defender”.

Para ella es fundamental que las letras de sus canciones reflejen su autenticidad y que puedan conectarse con su esencia como artista. Por esta razón, decidió no participar en el tema y dejó la oportunidad a otra talentosa cantante del género urbano.

Así fue como Natti Natasha, una destacada exponente de la música urbana, se sumó al proyecto y la colaboración con Becky G se hizo realidad en el tema “Sin pijama”, lanzado el 20 de abril de 2018. La canción se convirtió en un éxito mundial y fue aclamada por el público, destacando la química musical entre ambas artistas.