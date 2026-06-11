Katy y Justin asisten a premier

Katy Perry y Justin Trudeau hicieron su romántico debut como pareja en una alfombra roja, asistieron al estreno mundial de Katy Perry: The Lifetimes Tour. Live from Paris en el OKX Theater del BMCC Tribeca Performing Arts Center durante el Festival de Tribeca, en Nueva York, donde se mostraron muy amorosos entre ellos y más enamorados que nunca.

Las fotos del meloso momento circulan en redes y han generado una ola de buenos comentarios hacia la pareja que comenzó su relación a mediados de 2025, poco tiempo después de que la cantante terminara su compromiso con Orlando Bloom, el padre de su hija.

Mientras Katy firmaba varios autógrafos a los fans, el exprimer ministro de Canadá la observa con amor de lejitos, sin pretender robar protagonismo, un gesto que no ha pasado desapercibido entre los cibernautas, quienes felicitan a la famosa por el “príncipe canadiense que tiene por pareja”.

Momentos imborrables

La cantante también compartió fotos de la velada y un mensaje en el que revela el buen momento que vive junto a Trudeau: “Estrenamos ‘The Lifetimes Tour: en vivo desde París’, un espacio lleno de amor, maravilla, gatos y ratas en @tribeca. Quería llevar este espectáculo a mis fans en todas las ciudades del mundo y ahora puedo a través de esta increíble experiencia cinematográfica que te hace sentir como si estuvieras allí, en primera fila… Te amo y, como dije, siguen las mariposas”.