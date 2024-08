Kendall, abrumada por ser top model

Kendall Jenner cree que el modelaje puede ser una carrera “muy solitaria”. La estrella de 28 años es una de las modelos más conocidas y mejor pagadas del mundo, pero insiste en que su carrera ha sido más difícil de lo que algunos podrían imaginar.

La famosa dijo en el último episodio del podcast Anything goes de Emma Chamberlain: “No voy a sentarme aquí y decir que he tenido el viaje más complicado. Creo que he sido muy afortunada. Pero también he tenido mi propio conjunto de desafíos, ya sea estar sobrecargada de trabajo o no conseguir un trabajo que realmente me hubiera encantado tener”.

De hecho, Kendall confesó haber “llorado hasta quedarse dormida” por las noches en medio de los momentos más complicados de su carrera. “Me siento muy sola. He tenido noches realmente oscuras en las que he estado en ciudades al azar y llorando histéricamente hasta quedarme dormida porque no he regresado a casa en tres meses y he estado prácticamente sola todo el tiempo”, agregó.

A pesar de su fama y su éxito, Kendall se ha preguntado en varias ocasiones si los sacrificios que ha hecho han valido realmente la pena. .

Por otra parte, la modelo indicó que sufre problemas de ansiedad desde que era niña, pero también afirmó que ahora se siente más “estable” y “esperanzada” en su carrera.