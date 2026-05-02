Kenia Os sale magullada

La reciente visita de Kenia Os a la CDMX se tornó caótica tras a un zafarrancho en el que ella salió magullada. Lo que debía ser una celebración por el anuncio del K de Karma Tour 2026, terminó en un altercado entre la prensa y los seguidores de la sinaloense.

La multitud, desesperada por acercarse a la estrella en la apertura de la nueva tienda de Ulta Beauty, generó momentos de tensión, obligando al equipo de seguridad de Kenia a intervenir de emergencia para evitar tragedias en el acceso principal de la tienda departamental, donde se reunió con la Miss Universo, Fátima Bosh.

La noticia del encuentro, que fue compartido por las mismas protagonistas en sus respectivas plataformas digitales, se viralizó rápidamente bajo el título “El crossover que México tenía pendiente”, una frase que resonó entre la gran cantidad de seguidores que tienen ambas figuras.

Caos

Entre los asistentes surgieron mensajes de preocupación por la integridad de la famosa, con frases como: “Casi me descalabran a mi niña”, en referencia a la magnitud del tumulto.

La actual pareja del cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, desde hace varios meses que se encuentra entre las favoritas del público, en especial después de su unión con Belinda y Danna Paola, con quienes ha prometido tener un dueto, pero que, hasta ahora, no se ha podido concretar por complicaciones en las agendas de las tres chicas y sus equipos.