Koktel descarta “colgarse” de José Ron

La banda de covers y pop rock Koktel, de la cual es integrante el actor José Ron, está orgullosa de “picar piedra” como cualquier agrupación, por lo que no pensaron tener la mesa servida solo por tener al histrión.

Manuel Berzunza (productor y guitarrista), Damiana Bej (voz), Jana Ruz (voz) y José Ron (batería), integran la agrupación cuyo peso recae en las figuras femeninas. “La voz de Koktel es entretener al público y la especialización, la evolución de la banda será llevar cada vez un show de más calidad a la banda para que el público regrese y sepa que será muy bien desquitado”, indicó Manu.

Respecto a su compañero Ron, enfatizó: “Más que una herramienta de ayuda se convirtió en un desafío, porque la meta de la agrupación es ganar y convencer y se hace un doble de trabajo, porque no es su juguete”.

Poder femenino

Sobre las voces femeninas, Damiana indicó que en el escenario “se muestra el poder femenino y cada show es una prueba y sentimiento distinto. Nos estamos divirtiendo mucho y eso se refleja en los comentarios”.

Hay que mencionar que Koktel ya se encuentra en la etapa de presentar shows, como los conciertos que ofrecieron el pasado 19 de junio y 3 de julio, y ahora preparan nuevos covers de éxitos hasta en regional mexicano.