Los integrantes de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio creen firmemente en la importancia de que los mexicanos defiendan su propia cultura.

La banda habla a propósito de lo dicho por el grupo estadounidense de sierreño urbano, Yahritza y su Esencia, que recién dio declaraciones en contra de la comida y la cultura mexicanas, a pesar de tener raíces en este país.

“Durante mucho tiempo la cultura popular no fue bien vista. Yo me acuerdo de que hace muchos años la música afroantillana, la cumbia, era como esa música de barrio y, ahorita, la cumbia es música de vanguardia en todo el mundo, hay cumbia balcánica, rusa, árabe… Creo que eso es una de las cosas que tiene la cultura popular, que surge y se comparte, no necesitamos que nadie venga y nos imponga algo”, dice Roco.

El grupo está a favor de apoyar y fortalecer expresiones culturales que alienten y enriquezcan, como el grafiti o la música de intérpretes no tan conocidos. “Vamos a darle peso a lo que nos une, empecemos a apoyar en lo que sí estamos de acuerdo, a fomentar los sí en lugar que no”, añade.

A pregunta expresa, la banda descarta hacer una colaboración con Yahritza y su Esencia. “Ni los conocemos. Tenemos otros más chidos como Patricio Hidalgo, que acaba de ganar un Grammy, o el son veracruzano”, señala Roco.

Además de su gira con la Sonora Santanera de Carlos Colorado, el 28 de octubre realizarán una celebración especial bajo el concepto Día de Muertos en la Vecindad.