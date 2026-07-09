La década en la que Chiapas sonrió para la cámara

El 2010 marcó el inicio de una nueva década para Chiapas y para Cuarto Poder, una etapa de transformación en la que el periódico continuó consolidándose como el medio de referencia en el estado, llevando información oportuna y veraz a miles de hogares, sin dejar de lado ese espacio donde también se escribía la historia cotidiana de los chiapanecos: la sección Gente.

Durante esos años, mientras el país experimentaba importantes cambios políticos y sociales, la vida en Chiapas seguía encontrando motivos para celebrar. La economía permitía a muchas familias reunirse para compartir momentos inolvidables y la convivencia ocupaba un lugar privilegiado en la agenda social.

En ese contexto, Gente se convirtió en mucho más que una sección de sociales. Fue el álbum colectivo donde quedaron inmortalizados los instantes más felices de una generación. Cada edición permitió contar historias de éxito, esfuerzo y unión familiar, volviéndose el reflejo de una sociedad orgullosa de sus tradiciones y de sus logros.

Las páginas del suplemento fueron el lienzo de innumerables bodas, en las que parejas iniciaban una nueva etapa rodeadas del cariño de familiares y amigos; de cumpleaños infantiles y de adultos, que reunían a varias generaciones; de elegantes XV años, en los que las jóvenes cumplían uno de sus sueños más esperados; de graduaciones, que simbolizaban el fruto del esfuerzo académico, así como de despedidas, aniversarios, reuniones empresariales, inauguraciones, eventos culturales y actividades altruistas que fortalecían el tejido social del estado.

Los espectáculos también tenían cabida

La sección también acompañó el dinamismo del mundo del espectáculo. En sus portadas convivían las celebraciones locales con las noticias de artistas nacionales e internacionales, conciertos, estrenos cinematográficos y acontecimientos de la cultura pop que marcaron aquellos años. Era común encontrar en una misma edición la historia de una familia chiapaneca celebrando un momento especial, junto a las novedades de figuras como Shakira o Justin Bieber, acercando el entretenimiento mundial a los lectores del estado, como puede apreciarse en las portadas de esa época.

Mientras la tecnología comenzaba a transformar la forma de comunicarnos y las redes sociales daban sus primeros grandes pasos como herramientas de interacción cotidiana, Gente conservó el valor del periodismo cercano: salir a las calles, asistir a cada evento, estrechar manos, escuchar historias y capturar con una fotografía aquellos momentos que difícilmente volverían a repetirse. Esa cercanía permitió construir un vínculo especial entre el periódico y las familias chiapanecas, quienes encontraban en cada publicación un recuerdo que permanecería para siempre.

Para entonces, Cuarto Poder ya era una institución periodística consolidada. Fundado en 1976, el diario había evolucionado desde sus primeras ediciones elaboradas con apenas dos máquinas de escribir hasta convertirse en uno de los periódicos más influyentes del estado, manteniendo su compromiso con el periodismo crítico y responsable, al mismo tiempo que fortalecía suplementos especializados como Gente, que con creatividad y sensibilidad documentó la vida social de Chiapas.

Historias de vida que quedarán plasmadas

En estos años, la sección reafirmó que el periodismo también puede contar historias felices. Cada fotografía publicada representa hoy un testimonio invaluable del paso del tiempo. Muchos de aquellos niños que aparecieron celebrando sus primeros cumpleaños son ahora profesionistas; las parejas que protagonizaron las páginas de enlace han formado familias; quienes recibieron un reconocimiento o inauguraron un negocio continúan construyendo el desarrollo de la entidad.

A cincuenta años del nacimiento de Cuarto Poder, mirar estas páginas es reconocer que la historia de un periódico no solamente se escribe con las grandes noticias políticas o económicas, sino también con los pequeños momentos que dan sentido a la vida. Porque detrás de cada sonrisa capturada por nuestras cámaras hubo un suceso que merecía ser contado.

Así, Gente continúa siendo el espacio donde las emociones encuentran un lugar permanente en la memoria colectiva de Chiapas. Un archivo vivo que, durante cinco décadas, ha acompañado a miles de familias en sus días más importantes y que sigue cumpliendo la misma misión: preservar los recuerdos de quienes hacen grande a nuestro estado.