La fiesta va a la zona del pacífico

Fiesta al estilo Sinaloa, corridos tumbados, altas temperaturas y música de banda son los componentes de Mazatlán shore, el reality que, a diferencia de su antecesor (“Acapulco shore”), apuesta por exponer conflictos más reales entre los 10 integrantes, ahora con una jefa poniendo orden.

El objetivo de esta producción es mostrar cómo es la dinámica de vida y la interacción de la gente joven en la zona del pacífico, con ese carácter alegre y ese temperamento que, a veces, se puede descontrolar.

Y como alguien tiene que poner orden al desorden, una de las innovaciones de esta entrega, que se transmite por Paramount+, es la inclusión de “La patrona” personaje que corre a cargo de Celia Correa de Lizárraga, la mismísima esposa de Poncho Lizárraga de la Banda El Recodo, quien tendrá que imponerse con reglas y disciplina ante los participantes.

Esta vez, los inquilinos de la casa son originarios solo de la parte centro y norte del país. Aldo Arturo, “Decker” (Alex Sepúlveda), Brallan Martínez, Irvin, Héctor, Nayelli, Nancy y Roxana, Yaritza “La Potra” y la heredera del cantante Julio Preciado, Yuliana, son a quienes “La patrona” tendrá que meter en cintura.

Todos los martes se estrenan dos episodios con fondo de música de banda, en los que se ve la manera en cómo se integran los participantes, el caos que se genera entre ellos y los arreglos a los que tienen que llegar.