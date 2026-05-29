La historia de un conquistador africano

La presencia africana en los núcleos urbanos de México novohispano de los siglos XVI y XVII era muy grande, asegura el escritor y diplomático Diego Gómez Pickering, al grado que el número de mexicanos de origen africano superaba el número de mexicanos novohispanos de origen europeo, incluso hubo un conquistador africano que llegó con los españoles en 1519 llamado Juan Garrido, y sin embargo su historia está borrada de la historia oficial porque desde entonces somos una nación con un racismo sistémico.

Ese conquistador africano es el protagonista de Juan sin nombre. La historia del negro conquistador (Grijalbo), su nueva novela que, dice, denuncia cómo desde el poder se ha tratado, consciente o inconscientemente, de borrar parte de la riqueza y diversidad mexicana. “Hago conciencia de que es Juan Garrido un personaje que representa mucho más de su propia historia vital, representa ese encuentro de África con América y en particular de África con México”, afirma el escritor que echa luz a esta historia y a la historia de los africanos en México.

Un personaje al que llegó casi a partir de hallar su nombre en un pie de página, pero del que supo mucho a través del historiador Hugh Thomas, quien le legó su archivo sobre Garrido.

Borrando el pasado

Gómez Pickering señala que ese olvido de la raíz negra y de este conquistador es resultado de un racismo sistémico. “La sociedad colonial mexicana es una sociedad estratificada porque viene de una sociedad mesoamericana estratificada, igual que la sociedad peninsular, y conforma una sociedad que combina la peor parte de esa estratificación de ambas y se convierte en una sociedad racista en la que hay una clasificación social, económica, política, cultural de las naciones y, donde la raíz africana está en el último escalón”, expone.

Gómez Pickering añade que esa es una realidad que nos ha acompañado a lo largo de mucho tiempo, y que se ha acuciado en las últimas décadas hasta llegar a un punto de no retorno, a un punto de quiebre en el que vemos al tejido social completamente resquebrajado, a la esperanza perdida y la deshumanización generalizada. “Ya a nadie le sorprenden las noticias de asesinatos, de desapariciones, de encuentro de fosas comunes. Esta tragedia es parte del entramado institucional que hereda y se construye a partir del periodo colonial y del periodo previo al colonial, pero también es resultado de una indiferencia social”, considera.

“Todos somos responsables de esa deshumanización a la que hemos llegado. En lugar de poner el nombre y el apellido, no solo a Juan Garrido y a todos los mexicanos de origen africano, sino a los desaparecidos actuales por la violencia institucional y por la violencia del crimen organizado, los desaparecemos nosotros mismos, los hacemos irrelevantes, pretendemos que no importa, los transformamos en un número y les quitamos su humanidad”, concluye Gómez Pickering.