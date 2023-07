El 25 de junio de 1967 se emitió por primera vez la canción “All you need is love”, que llegó a ser uno de los éxitos más emblemáticos del grupo británico The Beatles, el cual cuenta con la participación de Mick Jagger en los coros.

Fue durante la transmisión vía satelital del programa Our world, en donde el cuarteto de Liverpool entonó por primera vez este tema, que sonó a más de 700 millones de personas en 24 países, de acuerdo con El País.

En esa época, en los años 60, tanto The Beatles como The Rolling Stones tenían una gran popularidad entre la audiencia de Inglaterra y, de cierta manera, sostenían una rivalidad para ver quién tenía más fans en Gran Bretaña. A pesar de eso Jagger recibió la invitación para prestar su voz en los coros en esta canción que fue creada en menos de dos semanas y que hoy en día es una de las melodías más icónicas de la extinta agrupación.

Debido al cumpleaños del tema, la cuenta oficial de Instagram, hizo una publicación recordando tanto al grupo: “1967, ‘Our world’ se emitió, fue la primera emisión por satélite jamás intentada y generó la mayor audiencia televisiva de la historia hasta la fecha. The Beatles usó la transmisión para estrenar su nuevo single ‘All you need is love’… Querían usar este momento de toda la atención del mundo para enviar un mensaje de paz”.

No solo Jagger participó en los coros, también estuvo Eric Clapton, Keith Richards, Graham Nash, Keith Moon y Gary Leeds, mientras que fue compuesta por John Lennon, pero acreditada como Lennon-McCartney. BBC fue la señal que le encargó a The Beatles crear una melodía que representara al Reino Unido y como resultado fue “All you need is love”, que dura poco menos de cuatro minutos.

La revista Rolling Stone, en el año 2010, la incluyó en la lista de “Las 500 mejores canciones de todos los tiempos”, en el lugar número 362, aunque en años posteriores la retiró del conteo.