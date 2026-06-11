La historia detrás de Guillermo Cañedo

A Guillermo Cañedo, el personaje que sale en la película México 86, se le pone como alguien cercano a Emilio Azcárraga Milmo y con un supuesto poder dentro de la FIFA, pero que ha ido menguando y hasta ya casi nadie le hace caso.

Álvaro Guerrero es el encargado de darle vida a este hombre que llega como el de experiencia para que el país logre ser la sede de la Copa del Mundo de ese año y como una especie de superior de Martín de la Torre. ¿Pero así fue en la vida real? José Ramón Fernández, comentarista que también aparece en la historia, dice que Cañedo no era nadie débil, por el contrario, tenía un puesto importante en las comunicaciones de la FIFA.

Cañedo fue la persona artífice para que México fuera sede en 1970 y en la nueva oportunidad había sido designado por Azcárraga Milmo para lograrlo de nueva cuenta. Su importancia fue tal que en algún momento el estadio Azteca llevó su nombre. “Era una persona con mucho poder, Cañedo estaba en su apogeo, era vicepresidente y brazo derecho de Havelange (Joao, presidente de la FIFA), él fue quien trajo realmente el Mundial”, comenta Fernández.

Además, Cañedo fue presidente de la Federación Mexicana de Futbol en los 60, presidente del América desde los 70 y fundador de la Organización de Televisión Iberoamericana.

Actor

Cuando a Guerrero se le llamó para interpretar al empresario y ejecutivo se sorprendió porque físicamente no se parece. “Yo como americanista, sé que Cañedo es una persona muy importante, fue quien modernizó y potenció al equipo; tenía contactos con las grandes esferas de la FIFA y las televisoras de Latinoamérica”, agrega.

En el filme, Cañedo ha perdido fuerza, se desespera cuando no ve apoyo para la candidatura de México y prácticamente deja que otro tome la batuta para conseguirlo. Guerrero reconoce que no siempre los personajes extraídos de la vida real y trasladado al cine son al cien por ciento reales. “En las primeras versiones sí tenía más poder, luego, bueno, las películas nunca acaban de ser como eran. Lo que sí puede ser posible es que cuando el señor Cañedo acompaña a Del Castillo ya pasó su tiempo, sus contactos ya no existen y ahí está la tragedia de mi personaje, pero no sé si pasó igual”, expresa el actor.