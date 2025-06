La oficina olerá a jabón en México

La versión mexicana de la serie The office, asegura uno de sus creadores, no es para nada una copia de la original inglesa que estrenó en 2001 y la cual ha tenido versiones en EU, Francia y Chile.

Marcos Bucay, uno de los directores del proyecto y jefe del cuarto de escritores, señala que desde un principio se les permitió hacer lo que quisieran con ella y, junto con Gaz Alazraki (Club de Cuervos), lo tomaron al pie de la letra.

La oficina, título que llevará en español y cuyo elenco aún no puede revelarse, irá por Prime Video, en fecha por definir. La sinopsis oficial pone como personaje principal a Jerónimo Ponce III, gerente regional de una empresa familiar jabonera, pero quien parece no está preparado para el puesto. “Sucede en Aguascalientes y no como se esperaría, en la Ciudad de México, lo cual ya la hace fresca. Los personajes varían, pero la idea del peor jefe del mundo sigue siendo la misma. A diferencia de la original, se trata de una empresa familiar, hay otro tipo de relaciones. Si hay peleas entre hermanos o algo así ya lo verán, pero de verdad será una sorpresa”, dice Bucay.

The office fue creada originalmente por Ricky Gervais y Stephen Merchant hace más de 20 años para BBC Studios, pero la versión más conocida en México fue la estadounidense, que cuenta en su reparto con Steve Carell, Rainn Wilson, Jenna Fischer y Ed Helms.

La versión de EU ganó cinco premios Emmy y fue filmada como falso documental sobre un atípico grupo de empleados de oficina en el que el ego, comportamientos inapropiados y aburrimiento son el eje de la trama, contó con nueve temporadas, entre 2005 y 2013. “Sé que mucha gente tiene la idea de ‘la van a regar’, pero de verdad que la cultura oficinista en México le da la sazón necesaria y va a gustar. Sí es un remake, pero lo que nos dijeron fue que podíamos hacer con ella lo que quisiéramos y lo hicimos, literal”, expresa Bucay.

El entrevistado ha sido director de los filmes Yo, Potro, historia derivada de Club de Cuervos, de la cual fue escritor. La oficina forma parte del acuerdo global firmado entre Amazon MGM Studios y Máquina Vega, de Alazraki, casa productora que ya lanzó Bienvenidos a la familia.