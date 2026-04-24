La Rivers presume foto con “Canelo”

La creadora de contenido Rivers volvió a encender las redes sociales al compartir una imagen junto a Saúl “Canelo” Álvarez durante su preparación para La Velada del Año 2026. La publicación generó entusiasmo entre sus seguidores, quienes ven en este acercamiento un impulso clave rumbo a su segunda participación en una función de box.

En la fotografía, también aparece la cantante y gamer Ari Gameplays, además de otra imagen junto al entrenador Eddy Reynoso, figura clave en la carrera del campeón mexicano.

Estas colaboraciones han elevado las expectativas sobre el nivel que podría mostrar la regiomontana en el ring. “Es motivante que una figura del boxeo mundial te brinde consejos para enfrentar al rival, es un tipazo”, comentó “Rivers”.

La Velada del Año se ha convertido en uno de los shows más populares en el mundo digital, reuniendo a creadores de contenido en combates que combinan entretenimiento y disciplina deportiva.

Para Rivers, esta será su segunda aparición en el evento, lo que representa una oportunidad para demostrar evolución y consolidar su presencia en el ring, luego de participar en dos peleas en el año 2023 y coronarse campeona en una de ellas.