La transformación física de Kidman

Nicole Kidman es una de las actrices más importantes de Hollywood y una de las mujeres consideradas más hermosas del mundo. A sus 56 años sigue gozando de una belleza singular y parece haber detenido el paso del tiempo.

Destacada también como productora, Kidman ha construido una gran trayectoria en la cual ha sido premiada en numerosas oportunidades. Un premio Óscar y seis Globos de Oro se encuentran entre sus máximos logros.

Con más de 9.5 millones de seguidores en sus redes sociales, la actriz nacida en Estados Unidos tiene un fandom incondicional que la viene acompañando desde sus inicios. Actualmente los fanáticos de Nicole la admiran en las plataformas digitales.

Con el paso de los años los cambios de look han sido una constante para Nicole Kidman como en 1992 cuando ostentó una permanente que mantuvo durante varios años en sus cabellos dorados. Otro de los cortes que la caracterizaron fue el que mantuvo en 2004 para la producción de Birth, en al que apareció con el cabello corto y en un tono rojo oscuro.

Su cabellera es la que principalmente ha sufrido los cambios, pasando de cabellos cortos a largo y mutando de color en diferentes ocasiones. En 2014, para Grace of Monaco, la ex de Tom Cruise se lució el pelo recogido y siempre envuelta en prendas de princesa. Sea cual sea su look, nunca ha dejado que el paso del tiempo robe su sonrisa y mucho menos su hermosura.