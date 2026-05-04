La UNAM reparte 110 mil libros

Con gritos de “¡Goya, Goya!” y ambiente de cancha, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizó la entrega de Tiro libre. Relatos cancheros sobre futbol, como parte de la iniciativa El Libro del Verano, en el auditorio Gabino Barreda de la Escuela Nacional Preparatoria plantel 5 José Vasconcelos.

La obra, publicada en la colección Hilo de Aracne, reúne textos que abordan el futbol desde la literatura, la memoria y la crítica social, en un momento clave: a poco más de un mes de que México sea una de las sedes de la Copa del Mundo 2026.

Durante la ceremonia, la coordinadora de Difusión Cultural, Rosa Beltrán Álvarez, destacó el alcance del proyecto. “En 2024 entregamos 105 mil libros y hoy estamos repartiendo 110 mil”, indicaron.

Con la participación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara, la cifra se amplía a cerca de 240 mil estudiantes en todo el país. “No venimos a entregar solo papel: venimos a entregarles un equipo y un terreno de juego”, afirmó.

Invitados

El exfutbolista, Hugo Sánchez Márquez, recibido entre ovaciones, participó como invitado especial. Entre anécdotas, evocó la disciplina que marcó su carrera: “Me quedaba una hora después de entrenar a practicar tiros libres, penales, remates”.

De cara al mundial, llamó a respaldar a la selección mexicana. En representación de los autores, la periodista Paulina Chavira llevó la conversación hacia el futbol femenil y la lucha histórica por abrir espacios para las jugadoras. “Se prohibió este deporte para las mujeres durante mucho tiempo”, recordó.

La alumna, Ximena Rodríguez Becerril, destacó el valor de la lectura como herramienta crítica: “Leer permite comprender el mundo, cuestionarlo y transformarlo”. Invitó a no quedarse en la superficie frente a la sobreabundancia de información.

El rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, cerró con un llamado a fortalecer el hábito lector entre las juventudes y afirmó que “la lectura debe estar al alcance de todos”. La entrega simbólica incluyó a estudiantes representantes de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del CCH, quienes recibieron el ejemplar en nombre de sus comunidades.