Es casi imposible conocer a Rebeca Velderraín Vera, la mujer que desde hace siete décadas nació en La Perla de la Chontalpa, Tabasco. Laura León no la deja, la doma con su personalidad alegre, con su ser carismático de voz inigualable y jocosa.

Pero Rebeca, nombre real de “La Tesorito”, se asoma a las situaciones más humanas, como cuando habla del dolor de haber perdido un ser querido, para luego refugiarse en Laura y continuar.

Nada ha detenido a estas dos mujeres que son la misma. Irónicamente, Rebeca fue el nombre del personaje de Laura en su gran éxito televisivo, El Premio Mayor.

Aquella Rebeca-personaje era una mujer que, como Rebeca-real, pasó de la clandestinidad a la gloria, solo que, para lograrlo, la actriz no ganó la lotería, sino que creyó firmemente en mantener una actitud positiva, lo que incluye hacer coraza ante la crítica que no abona, incluida la de las redes sociales.

¿Qué resguarda su tesoro?

Mi tesoro es toda mi gente querida, por supuesto, todas mis amistades, los amigos que se quedaron y los que se nos fueron.

¿El valor de ese tesoro ha cambiado con los años?

Sí, mi vida, con los años vas cambiando tu manera de pensar, todo corazón y recibes ciertos golpecitos en la vida que te van dejando huella. Por ejemplo, la muerte de mis amistades, de mi gente querida, de mi familia, primos que se me fueron, eso duele.

¿Cómo supera el duelo?

No, no lo superas nunca, se queda ahí, siempre, aprendes a vivir con él, ¿qué puedes hacer?

¿Piensa en cosas como la forma en la que será despedida?

No, ni he pensado en eso. Hay temas como el testamento, que sí, pero lo demás, no.

¿Pero usted se mantiene muy bien, plena a su edad?

Corazón, mientras Dios nos proporcione salud para seguir con alegría y seguir viviendo. Yo trato de conservarme bien, la verdad es que todo eso de las pastillas, las dietas, no sirven para nada, lo único que sí, comer la mitad y ahí se va uno manteniendo, en la mañana salirse a caminar un rato, a despejarte porque los nervios son cañones.

¿Qué hace cuando la atacan?

No me fijo en eso, hay tantas cosas tan bonitas en la vida que ver, tanto, que nunca pierdan el tiempo en esas tonterías, nunca den importancia a eso, lo importante es vivir felices, agradecer a Dios que estamos aquí.

¿Le gustan las redes sociales?

En mi vida me he metido a las redes sociales, no sé ni de qué se tratan (risas), mi nietecita de repente se mete, yo de milagro puedo contestar el teléfono, imagínate.

¿Se ve en la música y la actuación en el futuro?

No lo sé, corazón, yo vivo día con día, pero no pienso en el retiro.