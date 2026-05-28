Lafourcade, harta de comparaciones

El famoso “meme” de “Las Natalias” volvió a perseguir a Natalia Lafourcade y ahora decidió ponerle freno con una respuesta directa: “Qué ociosidad, la verdad. Qué ridiculez”.

La tendencia viral nació hace años en redes sociales y compara a varias cantantes mexicanas y latinoamericanas usando el clásico meme de los Spiderman señalándose entre sí, insinuando que “todas cantan igual”.

En la lista, suelen aparecer Ximena Sariñana, Carla Morrison, Mon Laferte y Julieta Venegas, acompañadas de etiquetas burlonas como “Natalia tatuada”, “Natalia fresa” o “Natalia autóctona”. Durante una charla con el “youtuber” Henry Spencer, la intérprete de “Hasta la raíz” dejó claro que no le encuentra sentido a la comparación.

Rompe el silencio

“La verdad eso está muy mal porque cada una tenemos nuestro estilo. Yo las adoro y las respeto muchísimo. No creo para nada que nos parezcamos”, lanzó. Incluso, bromeó diciendo que quienes las confunden “necesitan afinar un poquito más su oído para darse cuenta de las enormes diferencias que tenemos, enormes y maravillosas”, dijo.

La intérprete también sorprendió al revelar que mantiene una amistad cercana con varias de las artistas involucradas y que incluso comparten un grupo de Whatsapp. “Converso con todas. Tengo un ‘chat’ donde están ellas, claro, porque somos amigas”, contó refiriéndose a Julieta, Mon, Carla y Ximena. Cuando le preguntaron si el grupo se llamaba “Las Natalias”, respondió entre risas. “El chat podría llamarse ‘Las Julietas’, ‘Las Carlas’ o ‘Las Mons’. A todas nos da muchísima risa eso”, dijo.