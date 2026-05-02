Eduardo Palacios Haquet nació el 8 de junio de 1993 en México, D.F., Mexico. Es de nuestro conocimiento que allá por el año 2012 egresó del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Su debut oficial como actor llegó en el mismo año 2012, cuando Lalo Palacios participó en la telenovela conocida con el nombre de Miss XV donde compartió créditos con otras grandes estrellas de la actuación como Paulina Goto, además de que dio vida a diferentes personajes en el programa de televisión La rosa de Guadalupe.

Al año siguiente, en el 2013, tuvo a su cargo la interpretación del personaje de Toño en la telenovela que se conoció bajo el título de De que te quiero, te quiero, en una trama que nos da cuenta de la historia de dos hermanos gemelos, con personalidades muy distintas que se enamoran de la misma mujer.

Poco tiempo después, en el año 2014, hizo su aparición en Mi corazón es tuyo con el personaje de Jaime Morales; esta vez en una trama que nos cuenta la historia de Ana Leal, una chica que se caracteriza por ser soñadora y trabajadora, quien de un momento a otro pierde todo lo que tiene, por lo que termina yendo a la mansión del señor Fernando Lascuráin, un poderoso empresario, para trabajar cuidando a sus hijos en calidad de niñera. Siendo así las cosas, Fernando y Ana terminan por enamorarse.

Éxitos en televisión

En el 2015, estuvo en la piel del personaje de Hugo en la telenovela de Amor de barrio. No podemos dejar de lado que fue en este mismo año cuando hizo su aparición en el programa de televisión Como dice el dicho, dando vida a distintos personajes.

Al año siguiente, en el 2016, es de nuestro conocimiento que formó parte del elenco de la telenovela llamada Sin rastro de ti, como encargado de la interpretación de Francisco Medina, a quien también llaman Chisco en el desarrollo de la trama, misma que gira en torno a Julia Borges, una médico pediatra que parece tener todo en la vida, quien se halla en vísperas de su boda con su amado Mauricio. No obstante, un día antes de la celebración del matrimonio, Julia desaparece sin dejar rastro alguno, pasan cinco años y vuelve a aparecer sin recordar absolutamente nada.

Otro de los grandes éxitos en las telenovelas se dio con el personaje de Elías Zamora en la telenovela El vuelo de la Victoria. Al poco tiempo, en el 2018, dio vida a Gonzalo Coyote Núñez, también llamado “Gonzo,” en La jefa del campeón, una trama que gira en torno a un chico llamado Rey, quien sueña con ser el mejor futbolista a nivel internacional. Su madre, Tita, es cómplice de ayudarlo a cumplir su sueño, superando todos los obstáculos que supone la estrecha situación económica a la cual la ha orillado su marido de nombre Waldo.

Es así como llegamos al año 2019, cuando Lalo Palacios se unió al elenco de Soltero con hija, esta vez en la piel del personaje de Manuel o Manuelito, donde participó hasta el final de la transmisión en el pasado año 2020, en una trama de comedia que tiene lugar en el pintoresco puerto de Acapulco.

Fue a inicios del 2020 resultó ser seleccionado como parte del elenco de la telenovela Quererlo todo, teniendo a su cargo la interpretación del personaje de Lorenzo, en una trama que gira en torno a un patriarca que al fallecer deja todos sus bienes a resguardo, con la condición de que su familia podrá hacer uso de ellos después de convivir todos bajo el mismo techo por un año, demostrando así que pueden estar en armonía.

Luego de tantos éxitos que estaba logrando en su carrera artística Lalo Palacios, en octubre del 2021 llegó otro gran proyecto de la mano de Televisa en Contigo sí, nueva adaptación modernizada de la exitosa telenovela Viviana, interpretando a Pablo Pérez. Fue muy esperada debido a que la novela que estaba en ese mismo horario, Diseñando tu amor, no había dado los resultados esperados.

Para 2022, se integra al elenco de la serie ¿Tú crees?, en el papel de Matías, Hermano de Irina (Ingrid Martz), que era el dueño de almacenes Patito y Rayito, y después de perder la tienda se queda como empleado en Almacenes del Sol.