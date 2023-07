Pese a que José Ángel Bichir no quería ser demandado por hablar, fue el desamor que le dejó su relación fallida con Belinda lo que lo motivó a compartir con la prensa que la cantante lo había hecho firmar un contrato de confidencialidad, en el que se comprometía a no dar a conocer que había sostenido un noviazgo con la intérprete, pero a tres meses de hacer esas declaraciones, se dice arrepentido por romper la promesa que hizo, pues aseguró que fue la decepción amorosa que lo llevó a actuar de una forma en que, de otra manera, no hubiera hecho.

Fue a inicios de marzo cuando el actor, hijo de Odioseo Bichir, estuvo en la alfombra roja de la serie Mariachis, en la que visiblemente molesto rompió el silencio y confirmó que, efectivamente, había sido novio de Belinda el año pasado. Esto sucedió luego de que José Ángel indicara el descontento que le produjo ver una entrevista televisada en la que un medio indicaba que había sido él quien desmintió el rumor que sugería que habían sostenido una relación amorosa pues, si bien, reconoció que no confirmó la noticia del noviazgo, destacó que tampoco lo negó.

En ese sentido, el actor se abrió con las cámaras y explicó que el verdadero motivo por el que no habló abiertamente de su relación con Belinda fue porque ella así se lo pidió, pero no solo como un acto de fe o palabra, sino que le entregó un contrato de confidencialidad que avalara que no revelaría ningún aspecto de su relación, el cual decidió firmar, sin embargo, el dolor que le causó este gesto de su expareja lo motivó a hablar, pese a haberse comprometido legalmente.

Pero ahora, a tres meses de haber realizado esas declaraciones, el más joven de la dinastía Bichir reconoce que fue un error haber actuado como lo hizo y que fueron las “vísceras” las que lo hicieron hablar pese a haberse comprometido a guardar silencio. “Se me fue a mí por la víscera, hacía Belinda que la quiero y que nos queremos muchísimo y creo que merece también mi respeto de ya tener silencio, ¿no?”, reconoció para el canal de Youtube de Edén Dorantes.

José Ángel y Belinda se conocen desde que eran adolescentes, cuando en 2001, tenían 13 y 11 años, respectivamente, y trabajaron juntos en la telenovela Amigos por siempre. Posteriormente, en el 2010, la cantante le solicitó al actor que se convirtiera en el modelo de su videoclip “Amor transgénico” y, finalmente, 12 años después volvieron a coincidir en las grabaciones del programa Divina Comida, donde se especula que surgió la chispa del amor entre los dos.