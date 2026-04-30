Lanza canciones en lenguaje de señas

Este lunes 27 de abril, la compañía estadounidense Disney en celebración por el Mes Nacional de la Historia de las Personas Sordas, estrenó Canciones en lenguaje de señas de Disney Animation.

Este conjunto de audiovisuales consiste en tres secuencias musicales animadas de películas recientes de Walt Disney Animation Studios, las cuales fueron reimaginadas y animadas en lenguaje de señas americano (ASL).

Las canciones fueron dirigidas por el veterano animador y director Hyrum Osmond, junto a las productoras Heather Blodget y Christina Chen. También destaca la participación del director DJ Kurs y el equipo de intérpretes del Deaf West Theatre de Los Ángeles.

¿Qué temas fueron adaptados?

Las canciones seleccionadas para esta dinámica inclusiva fueron “Lo que hay que hacer”, interpretada por el personaje de Anna de la película Frozen 2; “No se habla de Bruno”, de Maribel, Pepa y Félix de la cinta Encanto, además de “Al final” de Moana 2.

Las animaciones se realizaron mediante la coordinación de un equipo de más de 20 animadores, quienes trabajaron con referencias en lengua de señas creadas específicamente para la serie. La coreógrafa especializada Catalene Sacchetti y un grupo de ocho intérpretes redefinieron las melodías.

Cada coreografía fue realizada cuidadosamente, centrándose en los conceptos y emociones, en lugar de una transcripción literal. Además, también hubo un esfuerzo extra para mantener la intención de cada tema y el hilo narrativo de cada película.

Otros de los aspectos que se cuidó durante la elaboración del material fueron las expresiones faciales de cada personaje, pues, si el rostro no es el correcto puede significar algo distinto. “Prestamos mucha atención a las expresiones faciales: los ojos y las cejas”, detalló Osmond para Cartoon Brew.