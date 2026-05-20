Las ausentes ahonda en desapariciones

En su informe “Desaparición de personas en México”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó la problemática como una crisis humanitaria que a la fecha reporta 128 mil personas desaparecidas. La historia de ocho de ellas se contó en Las ausentes, un libro presentado en Oaxaca que recopila casos de mujeres indígenas desaparecidas.

Fue escrito por las periodistas Juana García y Diana Manzo, pertenecientes a las etnias mixteca ñuu savi y zapoteca, respectivamente. Esta obra visibiliza la historia de desaparición de ocho mujeres de quienes aún no hay rastro. “Hasta ahora no se ha hablado de desapariciones de mujeres indígenas y afros, y entonces, más bien lo vimos como de manera obligada siendo nosotras mujeres de comunidades indígenas y pues es importante nombrarlas”, menciona Juana García una de las escritoras.

Por su parte, la periodista Diana Manzo otra de las autoras, comenta: “Justamente eso, no quisimos ponerle otro nombre, creo que ausentes porque se busca en vida, el buscar ausente es salió, pero con ese afán de regresar a casa”. A manera de reclamo, las madres y hermanas de las desaparecidas estuvieron en la presentación del libro, como Brenda, quien busca a su hermana Mayra Colón Silva, desaparecida en 2025 en la comunidad afro de Cerro de La Esperanza, en Oaxaca.

La única historia de una mujer que fue localizada sin vida narrada en este libro es la de Sandra Domínguez, la abogada de origen mixe que denunció la existencia de chats de contenido sexual entre funcionarios del gobierno de Oaxaca y que hasta hoy sigue impune.

Lo recaudado con la venta de Las ausentes, que tiene un tiraje de solo 300 ejemplares, se destinará a las familias de las víctimas.