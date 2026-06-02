Lavista, una mira en blanco y negro

En vísperas de su cumpleaños 81, la fotógrafa Paulina Lavista (Ciudad de México, 1945) inaugura la exposición “Temáticas en blanco y negro”, en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana.

A estas alturas de su carrera, Lavista hace énfasis en el optimismo que le provoca la fotografía, la que continuará practicando hasta morir, dijo en el discurso de inauguración de la muestra.

Ejes

El recorrido se divide en tres temáticas: arquitectura, retratos —donde se puede ver su emblemática foto a Jorge Luis Borges en Teotihuacán, junto a imágenes de Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Olga Costa, Graciela Iturbide, Francisco Toledo, entre otros— y “fototextos”, una serie de secuencias de imágenes con las que Lavista captura y cuenta historias.

Llena de energía y con su característico look con chaleco, blusa blanca, pañuelo en el cuello, sombras azules y cabello recogido en un chongo, explica que estas imágenes capturan “el teatro de la vida”, pero siempre en blanco y negro. “Una buena foto, como cualquier obra de arte, debe causar emoción. Si yo puedo transmitir esa emoción en mi fotografía, está bien lograda. El blanco y negro no se compara, el color es muy obvio. La plata es una gama de grises que se puede controlar muchísimo, el color no y vulgariza un poco”, explica Lavista.

La fotógrafa, quien también ha hecho carrera como documentalista, pasó de retratar a Borges con las únicas tres placas restantes en aquel instante en su cámara, a trabajar en formato digital, que no es santo de su devoción, dice. Para empezar, cuenta que ya no sale a la calle con cámara en mano porque le da miedo que la asalten.

“Ya no hay rollos, qué quiere que le diga… digital, pero no creo haber hecho casi nada en digital, es decir, que valga la pena, fotos del jardín y cositas para acá. Pero cuando puedo, saco la de blanco y negro. El problema es que no las puedo entregar más que digitalmente porque cuesta carísimo, ya no hago cuarto oscuro, espero pronto volver a montar uno, pero tengo 81 años”, comenta sobre su proceso actual. Además, señala que, aunque acepta lo digital, le preocupa la obsolescencia tecnológica: “Usted no sabe si dentro de 50 años vamos a poder abrir esos archivos. El negativo en blanco y negro y bien fijado dura eternamente”.

Festejos

La apertura de la muestra fue una fiesta, la fotógrafa celebró junto a amigos como Rogelio Cuéllar y Felipe Leal, así como su equipo Víctor Serratos, su asistente desde hace diez años, y Francis, su secretaria. A quienes agradeció y afirmó fueron “la base” para lograr la muestra. Ese lado social es parte de la personalidad de Lavista, quien apenas posó para la revista Vogue y les recordó a sus años de modelaje. “Eso me sirvió, que fui modelo”, bromeó.

La fotografía en la revista de moda fue muy compartida en redes sociales, donde ella ya también está presente, con su perfil @paulinalavistap, y ya suma 26 mil seguidores. “No puedo creer que mi trabajo esté gustando tanto. Creo que las redes han sido muy importantes para mí, estoy asombrada”.