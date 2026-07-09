León Larregui explota contra la FIFA

La remontada de Argentina sobre Egipto (3-2) en los octavos de final del Mundial no convenció a todos. Mientras el arbitraje sigue causando debate entre los aficionados, León Larregui se lanzó en contra de la FIFA por, presuntamente, favorecer al conjunto albiceleste.

La escuadra comandada por Messi disputó los octavos de final, y el vocalista de Zoé siguió el partido desde sus redes sociales. En sus primeros mensajes, Larregui celebró el desempeño de la alineación africana; sin embargo, todo cambió cuando el árbitro decidió anularles el segundo gol que los ponía 2-0 en ventaja. “Pinche FIFA”, escribió el mexicano en su cuenta oficial de X.

Conforme avanzó el encuentro, el músico elevó el tono de sus publicaciones. Además de lanzar insultos contra la federación y acusarla de amañar el partido, compartió una imagen editada en la que el rostro de Gianni Infantino (presidente de la organización) aparece al centro de la bandera de Argentina. “Seguro está ‘riggeadísimo’ (amañado) para que una semi sea Inglaterra vs Argentina. Huele mal”, agregó.

Después del silbatazo

Pero eso no fue todo, una vez que finalizó el partido, León retuiteó varias publicaciones en las que usuarios señalaban presuntas omisiones arbitrales, entre ellas dos posibles penales a favor de Egipto, dejando claro su enojo.

Las declaraciones del cantante se sumaron a la discusión que ya existía en redes; y es que, mientras unos apoyan a Larregui, otros defienden el triunfo de Messi y compañía.

“Nada nuevo bajo el sol, hermano”. “La FIFA quiere a Argentina en la final”. “Están bien chidas tus canciones, pero no sabes nada de futbol”. “Dedícate a la música, León”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.