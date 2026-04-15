Lizbeth gana demanda a Kim Shantal

La influencer Lizbeth Rodríguez aseguró que ganó la demanda por difamación que Kim Shantal interpuso en su contra en 2025, luego de la polémica generada por supuestas declaraciones sobre un presunto romance con Juan de Dios Pantoja.

La conductora de Exponiendo infieles afirmó que la resolución del caso demuestra que sus declaraciones no eran falsas. “Gané la demanda de la Shantal, de la ‘Chantilly’. Eso solo significa una cosa: se comprueba públicamente que yo no miento, que si digo algo es porque sé la verdad”, agregó.

Según explicó, la demanda presentada por Shantal no pudo acreditar que las declaraciones hechas por la famosa fueran falsas. “Para que vean que no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que aparece en pantalla es real; hay gente a la que le gusta hacerse la mustia, pero, como siempre lo digo, no somos personajes de telenovela: la verdad tarde o temprano siempre sale a la luz”, mencionó.

Castigo

También afirmó que durante el litigio la creadora de contenido habría solicitado cinco millones de pesos como compensación por el supuesto daño a su imagen. “Me encanta que ahora sí les puedo contar cuánto pedía quería cinco millones de pesos. Pero como a la pobre miserable no le alcanza, dice que va a trabajar, aunque en realidad va de a gratis”, señaló.

De acuerdo con su versión, además del monto económico, quería que se cubrieran los honorarios legales del proceso. Kim Shantal responde a Lizbeth Rodríguez. Tras la difusión del video, Kim Shantal respondió mediante la misma plataforma y rechazó las declaraciones de su colega. “¿Qué va a andar ganando algo la loca aquella? Es que me parece que ya la consumió tanto el personaje. No es de a huevo estarse inventando historias de infidelidades para seguir siendo relevante tu programa o tu personaje”, criticó.

Aunado a ello, aseguró que el dinero nunca ha sido su interés y que la demanda contra la influencer la interpuso por considerarla “metida y mentirosa”, ya que —según afirmó— hasta hoy no ha podido presentar ninguna prueba de sus declaraciones. “Hablas y hablas, pero al final no puedes sostener nada. Lo que más me sorprende es que hay gente que te cree”, agregó.

Asimismo, señaló que Rodríguez suele repetir tantas mentiras que termina creyéndolas, historias que —dijo— solo existen en su cabeza. “Yo no asistí a la audiencia porque estaba trabajando en un ‘reality’ donde estaba encerrada, así de simple. Yo no te tengo miedo”, expresó.

Finalmente, indicó que dejará de hablar del tema, aunque advirtió que podría revelar aspectos de la vida privada de la ex de Badabun que, según dijo, “sí serían verdad”.

¿Por qué demandó Kim Shantal?

El conflicto comenzó en 2025, cuando Lizbeth realizó una transmisión en vivo en la que habló sobre una supuesta relación entre Kim Shantal y el esposo de Kimberly Loaiza.

Durante aquella emisión, Rodríguez insinuó que Pantoja habría intentado acercarse a ella en distintas ocasiones y sugirió que Shantal sí habría tenido un vínculo con el creador de contenido. Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron varias reacciones entre seguidores de las figuras involucradas.

Posteriormente, Shantal negó las acusaciones en una entrevista con el reportero Ernesto Buitrón en Youtube, donde sostuvo que la información difundida era falsa y que había provocado afectaciones personales y profesionales.