Llega Espántame, Conejo al teatro

Quince actrices, actores y danzantes formarán parte de la cuarta entrega de la puesta en escena Espántame, Conejo, que tendrá varias presentaciones en el teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez durante las siguientes semanas.

Los integrantes del colectivo Mi Lindo Tuxtla, quienes están detrás de este montaje, compartieron que el público lo podrá disfrutar a partir del 25 de octubre y que los boletos ya están a la venta.

“Esta rueda de prensa es para invitarlos a presenciar este proyecto. Nuestra función de estreno es el 25 de octubre a las 18:00 horas; posteriormente, el día 26, tendremos dos funciones, 16:00 y 18:00 horas, al igual que el día 2 de noviembre, mientras que el día 1 de noviembre solo realizaremos una función”, compartió Daniel Pineda Vera, director del mencionado colectivo.

Agregó que esta obra se ha planteado justamente como una experiencia inmersiva en la que romperán la cuarta pared, por lo que adelantaron que el público puede esperar cualquier cosa.

“Algo que nos quedó muy claro es que queríamos innovar con esta obra de teatro y abarcar terror y suspenso, por lo que una manera de lograrlo es acercándonos al público y hacerlo parte de la historia”, expresó. Por su parte, Leonardo Farrel, encargado de la dirección escénica, explicó la diferencia entre el cine y el teatro: “En el teatro vives las emociones, las escuchas y todo pasa a través de una cuarta pared, por lo que la gente va a ver algo totalmente nuevo y será algo inmersivo porque todo lo vivirán en primera persona”.

Danzas

Algo que nutre el proyecto de Espántame, Conejo son las danzas, que correrán a cargo del maestro David Serrano, quien al tomar el micrófono sostuvo que por tercera ocasión consecutiva unirán estas dos disciplinas. “La idea es que la danza logre unirse con el público y que este pueda sentir las cualidades del movimiento de los rituales”, refirió.

Finalmente, detallaron que inicialmente el colectivo Mi Lindo Tuxtla se planteó esta propuesta como una obra de teatro para rescatar y perpetuar leyendas de terror del Tuxtla Gutiérrez, pero desde ediciones anteriores han retomado leyendas de otros lugares del estado de Chiapas. Los boletos pueden adquirirse en la página de Ticket Tailor o bien en el teatro Francisco I. Madero de esta ciudad.