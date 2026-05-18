Llevan el barro oaxaqueño a Cannes

Pasaron ocho años para que unas figuras de barro oaxaqueño cobraran vida y ahora están a punto de presentarse en Cannes, ciudad francesa que ahora es el epicentro del cine mundial.

Yugen, corto de fantasía hecho con la técnica stop-motion por Nayelli Ojeda, forma parte del Short Film Corner, perteneciente al Marché Du Film del certamen galo, en donde busca su distribución internacional.

La historia sigue a una pequeña niña de cerámica que intenta mantener con vida a su hermana a través de un fuego ancestral.

Todas las marionetas fueron hechos con barro oaxaqueño y cerámica, lo que significa una dificultad mayor para su hechura y movimiento, comparado con las siliconas y resinas tradicionales. Los vestuarios de fueron hechos con papel bordado a mano por artistas mexicanos.

“Fueron ocho años en total para terminarlo, los primeros fueron dedicados al desarrollo, la investigación, el prototipado, entablar un diálogo con la naturaleza, el movimiento y adaptarnos (con los materiales)”.

Procedimiento

“Todo el tiempo se trataba de mantener un hospital de marionetas y escenarios. El desgaste de las piezas era en la parte del color, en la manipulación con las manos y había que retocarlas”, comenta Ojeda.

La egresada del Tec de Monterrey, que no podrá asistir al encuentro cinematográfico, utilizó también elementos naturales en los escenarios y, para evitar rupturas en las marionetas, se colocaron redes para que, en caso de caerse, no sufrieran daños.

“La idea era reflexionar un poco sobre la fragilidad humana, cómo conservar eso que amamos aún y cuando ponga en riesgo ciertos lazos que nos definen; también está inspirado en mi vida, crecí con mujeres valientes y teniendo a la familia como un símbolo importante”, añade.

Beneficios gubernamentales

Yugen contó con el apoyo de Focine para su realización, además de haber obtenido recursos en una plataforma de crowdfunding (financiamiento colectivo), donde pedía 70 mil pesos, pero consiguió más de 100 mil pesos.

En la producción participaron un centenar de personas y la música, compuesta por una mexicana, fue grabada por la Sinfónica de Moscú. Este mismo mes, además de Cannes, el cortometraje estará en festivales de EE. UU. (Seattle) y Chile, esperando tener noticias pronto de México.