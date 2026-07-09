Llevan el precio del éxito al teatro

La carrera de un actor no es muy diferente a la de un ejecutivo de élite, ya que ambos deben enfrentarse a la competencia con sus mejores herramientas; o al menos así lo cree el actor Erick Elías, quien forma parte de la obra El método Grönholm, la cual retrata el crudo ambiente laboral. “A veces, veo esto como un ‘casting’. Cuando llegan varios por el mismo personaje, ves al de al lado y observas si le sale perfecto y a ti no tanto. La junta que viven los personajes de esta historia, la tenemos nosotros todos los días al luchar por un papel”, dijo durante la presentación de la puesta.

Ana Serradilla, quien comparte escenario con el actor, habló de su experiencia haciendo casting en proyectos para Estados Unidos, como una forma de ejemplificar lo que Erik mencionaba. “Para mí ha sido terrible ‘castear’ en EU. Es mucho estrés, porque además actuar en un idioma que no es tuyo es durísimo. Logré estar entre las finalistas para llegar a ser una chica Bond, pero fue tal la presión que decidí que no tenía ningún interés por trabajar allá”, recordó.

Qué plantea la obra

Es que esta historia plantea preguntas que son interesantes de responder como: ¿cuál es el precio que se está dispuesto a pagar por lograr algo?

El método Grönholm pone sobre el escenario a cuatro candidatos (Ana Serradilla, Erick Elías, Alex de la Madrid y Daniel Haddad) que compiten por un alto puesto ejecutivo, no importa que tengan que revelar secretos o traicionar a alguno de los presentes. “Hay gente que pasa por encima de sí o por encima de los demás. En mi caso he pasado mucho por encima de mí, hubo un momento en que mi trabajo se volvió mi vida y sacrifiqué familia, salud y un montón de cosas que hoy, no volvería hacer”, expresó la actriz.

Por su parte, Daniel Haddad habló sobre la reflexión que hacen sobre el mundo laboral y como los empleados dejan, poco a poco, de ser humanos y se convierten en máquinas de producción; pero al hacerlo a través de la comedia, la vuelven algo más digerible para el público. “Cuando les van poniendo diferentes retos, el espectador se va dando cuenta de qué son capaces de hacer por conseguir un puesto, retuercen sus valores y moral, pero dentro de todo esto hay mucho humor”, dijo.

Diego Klein y Tato Alexander también forman parte del elenco y alternan personajes con Alex de la Madrid y Ana Serradilla, a partir del 11 de julio, cuando se levante el telón del teatro Xola.