Llevan poesía y música a Los Amorosos

Entre versos y acordes, el Mirador Los Amorosos se llenó de magia con un Recital Poético Musical en el que las participaciones de Alondra Castro, Ximena Montalvo, Tavo Pérher, Angie Rivera y Evelyn Meow se fusionan con la lectura de los poemas de Yadira Rojas, Enrique Moskoso y Maricela Sol Cuesy.

Además, en colaboración con el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas celebró el talento local con la premiación del concurso Murales en tu Ciudad: 100 Años de Sabines. Trazos y Poesía. El reconocimiento fue para el colectivo Todo Torci Studio, integrado por Paola Berenice Ramón Moreno, Gerardo Cruz Díaz de León y María del Carmen Martínez Ruiz, con su propuesta titulada Horal.