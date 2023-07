Lolita Ayala duró 10 meses casada

Lolita Ayala no se detiene pese a que hace más de siete años dejó la televisión cuando finalizaron las emisiones de El noticiero con Lolita Ayala en Televisa, pues la conductora sigue siendo convocada por diferentes marcas para convertirse en su imagen, además, puso a la venta una serie de productos con su rostro estampado, convirtiéndose en toda una celebridad pero, en la época en que daba las noticias, era mejor conocida por su objetividad y seriedad, cualidades que enamoraron a Jorge Berry, el periodista deportivo con el que se casó por primera vez y, aunque él estuvo muy enamorado, ella asegura que nunca lo amó.

Pese a que Lolita recuerda con tristeza el día que dejó el foro donde grababa su noticiero para no volver jamás, la presentadora de noticias no vive en el pasado y, en cambio, agradece las oportunidades que los incidentes que tuvo en la televisión le han traído en la actualidad, pues luego de que un día, mientras estaba transmitiendo totalmente en vivo, una carraspera en la garganta le impidió continuar con su labor, una marca muy famosas de pastillas la contrató para que se volviera la imagen de su producto.

Así fue como lo relató en una entrevista que Mara Patricia Castañeda publicó en su canal de Youtube, en la que también habló de su vida amorosa, reconociendo que tuvo pocos novios y no tanto porque no quisiese relacionarse con los hombres, sino porque eran ellos quienes no se le acercaban, por lo que, con el tiempo y atendiendo a las observaciones que le hacían sus amigas, concluyó que era una mujer que espantaba a sus pretendientes. “Yo fui muy poco noviera, no sé por qué, pero no, espantaba yo a los muchachos; todo mundo me dice: ‘Es que espantan a los hombres’, no sé por qué, raro, pero así fue”, dijo.

Cuando finalmente le llegó el amor, al menos por primera vez, Ayala no se sentía enamorada de su pareja, con la que nunca estuvo convencida de emprender su relación, pero él fue tan insistente y le hizo tantas promesas que la conductora le dio una oportunidad, de la cual se arrepentirá tiempo después. Se trató del cronista deportivo Jorge Berry quien, impactado por la belleza y elocuencia de Lolita, le pidió que se casaran, aún a sabiendas de que ella no le correspondía.

“Yo se lo dije antes de casarnos, le dije ‘Jorge, no estoy enamorada de ti, mejor no nos casamos porque no estoy enamorada’. Y el dijo ‘no importa, si en un año no estás enamorada de mí, te doy el divorcio así rapidito’, y pues caí, me casé y no me enamoré”, reconoció.

Fue así que Berry y Ayala se divorciaron tan solo a los 10 meses de haber contraído nupcias, motivo por el que la presentadora de TV asegura que para ella fue un matrimonio que no valió. “Como que no vale mucho. Duré diez meses de casada, o sea que realmente no lo cuento, no debe de contar, fue como ensayo, aunque sí cuenta, ¿verdad?, porque firmé”, señaló.

Asimismo, reconoció que tuvo la impresión de que, luego de la ruptura, lo lastimó mucho porque él estaba muy enamorado, pese a lo que Talina Fernández tanto ha dicho que Berry le fue infiel a Lolita con ella, afirmaciones que la conductora niega rotundamente. “Jorge Berry me amaba”, destacó.