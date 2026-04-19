Luchador Alberto del Río reaparece

Días de haber salido de prisión tras enfrentar acusaciones por violencia familiar, Alberto del Río, “El Patrón”, reapareció en redes sociales para promocionar su próxima pelea, lo que desató una ola de críticas entre usuarios.

Por medio de un video —el cual fue compartido en la página de Facebook de Producciones Hernández de Monterrey— el luchador anunció su próxima función, programada para el 1 de mayo en Monterrey, Nuevo León, donde será la figura estelar del evento.

“Amigos como están soy Alberto del Río, ‘El Patrón’ solamente para informarles que tenemos una cita este 1 de mayo en Monterrey, Nuevo León, con grandes estrellas de la baraja luchística nacional e internacional, sobre todo la presencia y excelencia del más grande de todos tiempos”, se le escucha decir.

Rivales

El cartel también promete enfrentamientos atractivos, como el choque entre L.A. Park frente a Dr. Wagner Jr. y Cibernético. A esto se suma la participación de figuras reconocidas del pancracio como Fresero Jr., Villano V Jr, entre otros. Como era de esperarse, el anuncio de su aparición generó una ola de reacciones, donde no faltaron los comentarios irónicos y críticos por parte de los usuarios. “¿Va a pelear contra las esposas de los luchadores o ahora sí contra ellos? Pregunta seria”. “Mejor pongan a Chuy Almada en lugar del ‘Patrón’”. “Sí iría a verlo, pero seguro lo vuelven a meter al bote”, fueron algunas reacciones.

Altercado

El 6 de abril, el luchador de talla internacional fue detenido en San Luis Potosí tras una denuncia por presunta violencia familiar. Según los reportes, su pareja solicitó apoyo al 911 al presentar lesiones visibles, lo que derivó en la intervención de autoridades y su arresto en una zona residencial de la ciudad.

El caso dio un giro cuando la presunta víctima decidió otorgar el perdón, lo que permitió alcanzar un acuerdo legal entre ambas partes. Como resultado, Del Río quedó en libertad el 11 de abril tras comparecer ante un juez de control y realizar el pago de un millón de pesos como parte del acuerdo.