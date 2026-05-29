Lucía Méndez le cantó a “El Patrón”

Las noticias traspasan las fronteras y ahora Lucía Méndez quien ha desatado conversación inmediata en los medios de Colombia, que destacaron la información de aquella ocasión cuando cantó al narcotraficante Pablo Escobar, “El Patrón”.

El portal Noticias Caracol dio a conocer la plática que la mexicana sostuvo con un medio, recordando su etapa de éxito por allá de los años 70. Méndez recordó la anécdota con el líder del Cártel de Medellín, la cual comenzó con una contratación que parecía rutinaria. Según relató la propia actriz, un grupo de personas contactó a su madre y manager, la señora Marta, para un concierto exclusivo en Medellín, Colombia. Los organizadores ofrecieron todas las facilidades: “No tiene que traer nada de producción, le ponemos todos nosotros”, por lo que aceptaron pensando que todo estaba en orden.

El día llegó y Lucía notó que el público era reducido, apenas unas cien personas, lo que le hizo pensar que se trataba de un evento privado muy selecto. Durante su actuación, un hombre “llenito” vestido con un traje Armani muy elegante llamó su atención.

Revelación

Después, su mamá, visiblemente alterada, entró al camerino para advertirle: “¿Sabes quién está sentado allí enfrente? Pablo Escobar, él fue el que te trajo con engaños”.

La angustia se elevó cuando al terminar el show, “El Patrón” las quería saludar personalmente. Con actitud respetuosa pero imponente, Escobar se dirigió a la señora Marta y confesó que Lucía era su “amor platónico”, mencionando que admiraba profundamente sus novelas y su belleza.

Lucía indicó que su madre tomó el control de la situación y hasta le dijo al capo: “Acércate a Dios, Pablo”. Ante la valentía de la mujer, Escobar le hizo una promesa: “Usted tiene un amigo en el mundo. Quien le haga daño, cualquier problema que usted tenga, este es el teléfono... yo inmediatamente se lo resuelvo”.