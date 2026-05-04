Luis Alberto Ballinas muestra su romanticismo

El poeta chiapaneco Luis Alberto Ballinas presentó en Candilejas Cafeterías su libro Entre el poema y el amor, tus ojos, una publicación de autor bajo el cobijo de Historia Herencia Mexicana.

El volumen contiene 28 poemas en verso libre que hablan sobre el amor como un sentimiento universal. En entrevista, detalló que el lector se reencontrará con este sentimiento, el cual en la actualidad pareciera que las personas han olvidado. “En estos versos quise plasmar lo que se siente al dar un beso o un abrazo, lo que sentimos cuando miramos al ser amado o cuando soñamos por alguien, no desde una manera cursi sino desde un modo poético”, puntualizó.

Contrario a lo que se puede decir del amor romántico y las maneras sutiles de violencias que este implica, el autor hace uso de las libertades de expresión y decide contar la parte bonita de las relaciones. Sin embargo, agrega que también aborda temas como el silencio y los sueños.

Un libro con magia

En este volumen el lector encontrará códigos QR que lo llevarán a un sitio de internet donde podrá escuchar el poema. “Este libro tiene algo de magia. Al escanear el código que viene en algunos poemas, el público podrá escuchar los escritos, ya sea en canciones o recitados”, adelantó el autor.

Explicó que esta publicación implicó un proceso de escritura de dos años, mismo que inició con dos cuestionamientos de su compañera de vida. “Una vez estábamos con mi mujer y ella me preguntó ‘¿qué son mis besos para ti?’, y le respondí ‘tus besos son amalgamas que se inyectan en los poros de mi piel’. Poco después, ella volvió a preguntarme que hasta cuándo la amaría, a lo que respondí que hasta que nos muriéramos. Ella se puso triste porque me dijo que ella quería amarme más allá de nuestras vidas, lo que me dio pie para escribirle más poemas que ahora integran este volumen”, detalló.

Finalmente, indicó que los interesados en adquirir el libro pueden contactarlo a través de sus redes sociales.

Trayectoria

Luis Alberto Ballinas nació el 13 de septiembre de 1977 en la antigua San Bartolomé de los Llanos, hoy Venustiano Carranza, Chiapas. Sus primeros estudios los cursó en su pueblo natal, y los superiores en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Su pasión por escribir comenzó desde que estaba en la primaria. Actualmente es miembro activo de la Asociación de Escritores y Poetas de Chiapas; integrante de América Madre, filial Tuxtla Gutiérrez; miembro del Consejo de la Crónica de Chiapa de Corzo e integrante del grupo cultural Frecuencia de Letras.