Luis Curiel la hace de “Pepe Grillo”

De ser el “Pollo” militar en la película Contraataque, donde era alguien fuerte y diestro con las armas, Luis Curiel se ha convertido en el “Pepe Grillo” de las buenas conciencias y comportamientos en Rosario Tijeras.

En la nueva temporada de la producción liderada por Bárbara de Regil, el actor da vida a “Pelao”, un personaje completamente distinto a lo visto hace un año en la cinta de acción, que contabiliza cerca de cien millones de visualizaciones en el mundo.

La serie, desde su estreno el mes pasado, no ha salido del Top 10 de Netflix; habiendo estado dentro de los tres primeros lugares a nivel mundial, aunque solo se lanzó en Latinoamérica. “Pelao”, su personaje, gira en el universo de Rosario y su grupo, siendo el que les aconseja no desviarse del bien. “Es como el ‘Pepe Grillo’ de todos los personajes, les da aliciente para que no decaigan, da consejos. De alguna manera se piensa que es el eslabón más débil porque no es violento o porque no maneja armas como están el 90 % de los personajes, pero justo su fuerza recae en su espíritu, con un corazón inquebrantable y es más necesario de lo que muchos creen, es también como la parte divertida de la serie”, detalla Curiel.

Producción

La serie inició transmisiones en 2016 contando la vida de una joven que se ve atrapada por la mafia y va escalando posiciones acordes a sus habilidades y en crueldad en ciertos momentos. Originalmente solo tenía tres temporadas, terminándose la última en 2019. Pero cinco años después retomaron trabajos para una cuarta, hasta llegar a la actual. “No sabía del fenómeno que era ‘Rosario Tijeras’”, admite Curiel. “Es difícil igualar éxitos, ahora hasta los niños usan mi ‘look’ con paliacate”.