Giuseppe Tornatore es el director de películas como The best offer, La leyenda del pianista del océano y la aclamada Cinema Paradiso, un referente cinematográfico. Maléna, una película del año 2000 protagonizada por Monica Bellucci. La historia transcurre en Castelcutó, un tranquilo pueblo de la costa siciliana, durante la Segunda Guerra Mundial.

Maléna es nueva en el pueblo y apenas a la semana de casada, su esposo es llamado a filas y parte a la guerra, dejándola sola en un pueblo en el que, aunque lo quisiera, no puede pasar desapercibida. ¿Por qué? porque es joven, hermosa y está sola.

Objeto de deseo

A cada paseo suyo por las calles del pueblo, la comunidad entera se detiene un momento para verla andar: las mujeres la critican, los hombres la elogian y la observan con lujuria; y los más jóvenes la persiguen en sus bicicletas a lo largo del recorrido solo para verla pasar varias veces. Entre estos adolescentes, se encuentra Renato (nuestro narrador), el menor de ellos, quien tras ver a Maléna por primera vez, queda prendado de su belleza y se convierte en su primer crush, su primer amor, su obsesión, la fantasía que alimentará su despertar sexual durante días y noches, llenos de ensoñaciones y, usando las palabras de su padre, de “jugar cinco contra uno”.

Renato comienza luego a espiar a Maléna en su casa. La desea, sí, pero más que ello, la reverencia como la mujer. Para los demás hombres, Maléna es un objeto de deseo que despierta pasiones, pero para Renato, Maléna es lo sublime, le etéreo, no es solamente un cuerpo y un rostro hermoso, es una presencia que invade sus sentidos, a tal punto que llega a imaginar fantasías, desprendidas de las películas que ve en el cine, en las que él siempre la rescata, la besa, la protege. La reverencia de Renato llega a tal punto que pide a un santo en una iglesia que la proteja de la gente del pueblo y a cambio él le encenderá una vela cada día e irá a misa los domingos. Sin embargo, el santo no cumple su petición.

Inicia la guerra

Tras la muerte de Nino Scordia, el esposo de Maléna, como buitres, los hombres del pueblo comienzan a ofrecerle atenciones con segundas intenciones. Llega a tener un noviazgo con otro oficial, quién luego lo niega al verse envuelto en un escándalo que implica a un hombre casado.

Maléna es juzgada y, aunque no la condenan, la exposición pública acelera su caída, su padre reniega de ella y con su esposo fallecido, resignada, acepta las atenciones y los chantajes de diversos hombres que solamente quieren acostarse con ella, convirtiéndose en aquello de lo que siempre se le acusó sin razón: una puta.

Hacia la segunda mitad de la película, la guerra llega al pueblo y cuando finalmente termina, las mujeres de Castelcutó cometen con ella una bajeza: la arrastran a la calle, la golpean, rompen sus vestidos y la expulsan del pueblo, todo ello ante la mirada pasiva de los hombres que no se meten porque son cosas de mujeres.

Esa misma sociedad que por un lado la idolatraba (los hombres) y por otro la condenaba con chismes (las mujeres), después de convertirla en lo que esperaban de ella, la expulsan precisamente por haber complacido sus habladurías y su imaginación. La escena, bastante fuerte, me recordó otra protagonizada por Bellucci en la película Irreversible, en la cual es violada crudamente; compromiso actoral o deseo de polémica, lo cierto es que esas dos películas aumentaron la fama de la actriz.

Con la expulsión de Maléna creemos que todo acabará, pero entonces ocurre lo inesperado: Nino Scordia vuelve al pueblo. No estaba muerto, aunque ha perdido un brazo. Nadie le habla de su esposa, la cree desaparecida. Entonces, Renato le deja una carta en la que le explica que su esposo siempre le fue fiel y le dice el nombre del pueblo al que marchó en el tren. Nino se va a buscarla, pero tampoco acaba allí.

Un año más tarde, marido y mujer vuelven al pueblo, ante la mirada sorprendida de las personas y del mismo Renato. ¿Lo hacen como desafío? ¿Como venganza? ¿Por qué volvieron al lugar donde ocurrieron tantas infamias? porque es su hogar. Nino, orgulloso, lleva a su esposa el brazo y al verla en el mercado, las mujeres del pueblo la reconocen más como ellas, sus caderas son más anchas, su cabello es más corto, ya no se ve tan joven y su ropa es más conservadora.

No sé si para pedir perdón o por haberla perdonado, la saludan y a su manera le dan la bienvenida a la comunidad, como si nada de lo anterior hubiera pasado. ¿Es un final justo para Maléna?, ¿es hipocresía por parte de las mujeres?, ¿o realmente la aceptan como una de ellas, finalmente? Tal es la caída de Maléna que en la última escena, cuando va a casa, nadie voltea a verla; y el ejército de adolescentes en bicicleta que la perseguía se ha esfumado. Solo uno la escolta: Renato, quien finalmente puede cruzar unas palabras con ella y le dice: Buona fortuna, signora Maléna.

El peso de la belleza

La dirección y la fotografía son excepcionales; la actuación de Bellucci es muy buena, a pesar de no tener muchas líneas, su presencia, su estampa, transmite exactamente lo que la película adjudica a esa hermosa joven, epicentro de las habladurías del pueblo; la historia está llena de humor, pero también de violencia y de ese tránsito de la niñez a la adultez de Renato, enamorado eterno de aquella mujer muy por encima de su alcance, pero protagonista de todas sus fantasías; pero sobre todo, la película habla del peso que tiene la belleza: Maléna sufrió y vivió lo que vivió, por culpa de ser joven y hermosa.

Una obra que vale la pena ver para conocer al genio de Giuseppe Tornatore, o para aquellos más básicos, simplemente para ver a Maléna andar por las calles de Castelcutó, acaparando todas las miradas.