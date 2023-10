La famosa influencer y exparticipante del programa Hoy, Manelyk González, confesó que fue víctima de burlas por varios internautas que señalaron lo diferente que se ve su rostro en su participación en el Fashion Week de Tiktok.

Molesta por los comentarios, la famosa alzó la voz y aseguró que no está pasando por un buen momento por el aspecto de su cara, incluso estaba ocultándose de las cámaras pues se realizó un procedimiento estético que le causó problemas.

La “Agaporni”, como se le conoció en Acapulco Shore, reveló que está pasando momentos difíciles tras un mal procedimiento estético que le realizaron; pues le dejó un ojo hinchado y una gran mancha en la cara que le causa inseguridad.

Dijo que hace varios años abusó demasiado del ácido hialurónico, por ello dejó de inyectarse, pero en un reciente viaje a Colombia le ofrecieron un procedimiento nuevo para hidratar el rostro, lo que terminó fatal.

Esto provocó que se obstruyera el flujo de líquidos en la zona, lo cual le está trayendo serios problemas. Después de su participación en Los 50, comenzó con un tratamiento que terminó con empeorar la situación. “Me hice un drenaje linfático y se me puso peor el ojo; o sea, parecía el Jorobado de Notre Dame, no iba a ningún evento porque me sentía insegura”, confesó.

Después de visitar a muchos especialistas, la exnovia de Jawy explicó que pudo haber sido mucho peor pues un doctor le aseguró que pudo haber quedado ciega; así que corrió con mucha suerte. Ahora, la famosa se encuentra enfocada a buscar una solución pero reconoce que no es nada fácil, pues tendrían que abrirle el rostro para sacar lo que tiene o tratamientos muy largos.

Finalizó pidiendo a las personas que tengan cuidado con lo que se realizan en el cuerpo, mucho más si es por vanidad. “No hagan pendejadas, es algo que le pudo haber pasado a cualquiera y es horrible”, dijo.