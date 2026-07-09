Marca Registrada entregará sus éxitos

Marca Registrada, agrupación detrás de éxitos como “Di que sí”, “El rescate”, “Si fuera fácil” y “Solo me dejaste”, dará un íntimo concierto el próximo 25 de julio en el Centro de Convenciones de Tlatelolco (CDMX).

La agrupación, liderada por el cantante, compositor y acordeonista Fidel Castro, viene recorriendo el país con presentaciones importantes como la Fenapo, en San Luis Potosí.

En su gira actual, el grupo que tomó notoriedad en 2022 ha ofrecido shows de hasta tres horas de duración, con temas como “Mi morenita”, “El doctor”, “Eres mi crush” y “Princesa”, y han rendido homenajes a Ariel Camacho con “Platiquemos”, que pone el broche emotivo en sus conciertos.

La banda también ha lanzado colaboraciones con Ariel Camacho, Carín León, Fuerza Regida, Edición Especial, Enigma Norteño, Los Esquivel, Gerardo Ortiz, Peso Pluma, Natanael Cano, Gabito Ballesteros, entre otros que les han dado mucho impulso.